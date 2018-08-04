Винус Уильямс покидает соревнования в Сан-Хосе

За 1 час 43 минуты поединка 14-я ракетка мира, 38-летняя Винус, пять раз брала подачу оппонентки, совершила два эйса и шесть двойных ошибок. 23-летняя Мария, занимающая 49-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и четыре двойные ошибки. Американка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 2:1.