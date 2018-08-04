Лос-Кабос. Фабио Фоньини добился победы в полуфинале

Матч продлился 1 час 12 минут. 15-й номер рейтинга АТР, 31-летний Фабио, сделал четыре брейка и три эйса, один раз ошибившись при подаче. 22-летний Норри, занимающий 74-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил три эйса и шесть двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.