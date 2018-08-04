Хуан Мартин Дель Потро стал финалистом турнира в Лос-Кабосе

За 1 час 40 минут матча четвёртая ракетка мира, 29-летний Хуан Мартин, записал в свой актив три брейка и восемь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 26-летний Джумхур, занимающий 24-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу оппонента, совершил два эйса и столько же двойных ошибок. Аргентинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.