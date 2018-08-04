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11:54 (мск), источник: GoTennis.ru

Хуан Мартин Дель Потро стал финалистом турнира в Лос-Кабосе

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро преодолел барьер ½ финала соревнований в Лос-Кабосе, обыграв в двух сетах боснийца Дамира Джумхура, — 6/3, 7/6 (6).

За 1 час 40 минут матча четвёртая ракетка мира, 29-летний Хуан Мартин, записал в свой актив три брейка и восемь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 26-летний Джумхур, занимающий 24-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу оппонента, совершил два эйса и столько же двойных ошибок. Аргентинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

В финале турнира Abierto Mexicano de Tenis Mifel Дель Потро сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

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