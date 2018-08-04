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10:29 (мск), источник: ТАСС

Белоруска Азаренко снялась с турнира WTA в Сан-Хосе из-за травмы

ТАСС, 4 августа. Белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан- Хосе во время четвертьфинального матча против американки Даниэль Коллинз.

Источник: Reuters

Азаренко выиграла первый сет со счетом 7:6 (7:4), а во втором уступала американке — 0:3. При счете 0:2 она совершила три двойные ошибки в одном гейме на своей подаче. После третьего гейма во втором сете белорусская теннисистка взяла медицинский таймаут. Врач и тренер начали оказывать ей помощь прямо на корте.

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Из-за сильных болей в нижней части спины 29-летняя спортсменка не смогла сдержать слез и расплакалась прямо на корте. Азаренко снялась с турнира, так как травма не позволила ей продолжить матч.

Коллинз вышла в полуфинал, где сыграет с гречанкой Марией Саккари, которая в своем четвертьфинале победила американку Винус Уильямс. Турнир в Сан-Хосе завершится 5 августа.

Азаренко является двукратной победительницей турниров серии Большого шлема. В 2012 и в 2013 годах белоруска побеждала на Открытом чемпионате Австралии. С января по июнь 2012 года она занимала первое место в рейтинге WTA.

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