Елгин и Шило потерпели поражение в финале парного «Челленджера» в Китае
Российский теннисист Михаил Елгин и беларус Ярослав Шило не смогли завоевать титул на парном турнире в Ченду, проиграв китайцам
Российский теннисист Михаил Елгин и беларус Ярослав Шило не смогли завоевать титул на парном турнире в Ченду, проиграв китайцам
Встреча продлилась 1 час 14 минут. Елгин и Шило один раз взяла подачу соперников, совершили три эйса и две двойные ошибки. Китайский дуэт записал в свой актив по три брейка и эйса, трижды ошибившись при подаче.
Данный титул принёс