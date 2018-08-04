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15:41 (мск), источник: GoTennis.ru

Елгин и Шило потерпели поражение в финале парного «Челленджера» в Китае

Российский теннисист Михаил Елгин и беларус Ярослав Шило не смогли завоевать титул на парном турнире в Ченду, проиграв китайцам Мао-Синь Гуну и Цзе Чжану, — 4/6, 4/6.

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Елгин и Шило один раз взяла подачу соперников, совершили три эйса и две двойные ошибки. Китайский дуэт записал в свой актив по три брейка и эйса, трижды ошибившись при подаче.

Данный титул принёс Мао-Синь Гуну и Цзе Чжану $7,750 призовых и 100 рейтинговых очков.

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