Павел Котов не смог пройти в финал «Челленджера» в Чехии

Поединок продлился 1 час. 378-я ракетка мира, 19-летний Павел, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. 28-летний Андрей, занимающий 213-ю строчку мировой табели о рангах, сделал четыре брейка и два эйса, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.