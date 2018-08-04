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16:18 (мск), источник: GoTennis.ru

Павел Котов не смог пройти в финал «Челленджера» в Чехии

Российский теннисист Павел Котов не сумел преодолеть барьер ½ финала турнира в Либереце, проиграв в двух сетах словаку Андрею Мартину, — 0/6, 3/6.

Поединок продлился 1 час. 378-я ракетка мира, 19-летний Павел, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. 28-летний Андрей, занимающий 213-ю строчку мировой табели о рангах, сделал четыре брейка и два эйса, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

В финале соревнований Мартин сразится с португальцем Педро Соусой.

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