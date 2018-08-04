Мартин Клижан стал чемпионом турнира в Китцбюэле

Матч продлился 1 час 8 минут. 112-я ракетка мира, 29-летний Мартин, сделал четыре брейка и три эйса, один раз ошибившись при подаче. 31-летний Истомин, занимающий 95-е место в мировой классификации, совершил четыре эйса и одну двойную ошибку. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.