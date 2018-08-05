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20:22 (мск), источник: GoTennis.ru

Монреаль. Софья Жук победила в финале квалификации

156-я ракетка мира, российская теннисистка Софья Жук, в финале квалификации соревнований Rogers Cup одолела американку Бернарду Перу, занимающую 95-е место мирового рейтинга, — 1/6, 6/3, 6/3.

За 1 час 50 минут матча Софья сделала один эйс и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Бернарда пять раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

Соперница Жук по стартовому матчу турнира в Монреале определится позже. ﻿

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