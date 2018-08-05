Монреаль. Софья Жук победила в финале квалификации

За 1 час 50 минут матча Софья сделала один эйс и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Бернарда пять раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.



Соперница Жук по стартовому матчу турнира в Монреале определится позже. ﻿