Монреаль. Софья Жук победила в финале квалификации
156-я ракетка мира, российская теннисистка Софья Жук, в финале квалификации соревнований Rogers Cup одолела американку Бернарду Перу, занимающую 95-е место мирового рейтинга, — 1/6, 6/3, 6/3.
156-я ракетка мира, российская теннисистка Софья Жук, в финале квалификации соревнований Rogers Cup одолела американку Бернарду Перу, занимающую 95-е место мирового рейтинга, — 1/6, 6/3, 6/3.
За 1 час 50 минут матча Софья сделала один эйс и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Бернарда пять раз подала навылет и реализовала четыре
Соперница Жук по стартовому матчу турнира в Монреале определится позже.