Маррей и Соареш выиграли парный турнир в Вашингтоне
Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соареш в финале парных соревнований Citi Open одолели американца Майка Брайна и француза Эдуара
Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соареш в финале парных соревнований Citi Open одолели американца Майка Брайна и француза Эдуара
За 1 час 10 минут матча Джейми и Бруно сделали один эйс и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Майк и Эдуар пять раз подали навылет и реализовали два
Титул парного турнира в Вашингтоне принёс Маррею и Соарешу $115,650 призовых и 500 очков рейтинга.