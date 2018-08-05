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22:21 (мск), источник: GoTennis.ru

Маррей и Соареш выиграли парный турнир в Вашингтоне

Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соареш в финале парных соревнований Citi Open одолели американца Майка Брайна и француза Эдуара Роже-Васслена — 3/6, 6/3, 10:4.

За 1 час 10 минут матча Джейми и Бруно сделали один эйс и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Майк и Эдуар пять раз подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку.

Титул парного турнира в Вашингтоне принёс Маррею и Соарешу $115,650 призовых и 500 очков рейтинга. ﻿

Маррей и Соареш выиграли парный турнир в Вашингтоне
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