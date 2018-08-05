Маррей и Соареш выиграли парный турнир в Вашингтоне

За 1 час 10 минут матча Джейми и Бруно сделали один эйс и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Майк и Эдуар пять раз подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку.



Титул парного турнира в Вашингтоне принёс Маррею и Соарешу $115,650 призовых и 500 очков рейтинга. ﻿