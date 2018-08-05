Вашингтон. Хань и Юрак выиграли парный турнир

За 1 час 7 минут матча Синьюнь и Дария сделали один эйс и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Алекса и Эрин один раз подали навылет и допустили четыре двойные ошибки.



Титул парного турнира в Вашингтоне принёс Хань и Юрак получили $12,300 призовых и 280 очков рейтинга. ﻿