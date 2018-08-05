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5 августа, источник: GoTennis.ru

Вашингтон. Хань и Юрак выиграли парный турнир

Китаянка Синьюнь Хань и хорватка Дария Юрак в финале парных соревнований Citi Open одолели чилийку Алексу Гуарачи и новозеландку Эрин Рутлиф — 6/3, 6/2.

За 1 час 7 минут матча Синьюнь и Дария сделали один эйс и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Алекса и Эрин один раз подали навылет и допустили четыре двойные ошибки.

Титул парного турнира в Вашингтоне принёс Хань и Юрак получили $12,300 призовых и 280 очков рейтинга. ﻿

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