Александр Зверев стал триумфатором соревнований в Вашингтоне

Матч продлился 1 час 14 минут. Третья ракетка мира, 21-летний Александр, записал в свой актив три брейка и шесть эйсов, трижды ошибившись при подаче. 19-летний Де Минаур, занимающий 72-е место в мировой классификации, не подавал навылет и допустил две двойные ошибки. Немец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.