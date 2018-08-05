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5 августа, источник: GoTennis.ru

Александр Зверев стал триумфатором соревнований в Вашингтоне

Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл турнир в Вашингтоне, победив в финале австралийца Алекса Де Минаура, — 6/2, 6/4.

Источник: Reuters

Матч продлился 1 час 14 минут. Третья ракетка мира, 21-летний Александр, записал в свой актив три брейка и шесть эйсов, трижды ошибившись при подаче. 19-летний Де Минаур, занимающий 72-е место в мировой классификации, не подавал навылет и допустил две двойные ошибки. Немец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Титул, завоёванный на соревнованиях Citi Open, стал для Зверева девятым в карьере, принеся $384,120 призовых и 500 рейтинговых очков.

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