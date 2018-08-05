Чань и Пешке выиграли парный турнир в Сан-Хосе
Тайваньская теннисистка Латиша Чань и чешка Квета Пешке стали чемпионками парных соревнований в
Тайваньская теннисистка Латиша Чань и чешка Квета Пешке стали чемпионками парных соревнований в
Встреча продлилась 1 час 8 минут. Латиша и Квета сделали семь брейков и два эйса, восемь раз ошибившись при подаче. Сёстры Киченок четыре раза брали подачу соперниц, совершили один эйс и четыре двойные ошибки.
Титул, завоёванный на турнире Mubadala Silicon Valley Classic, стал для Чань 29-м за карьеру в парном разряде, а для Пешке — 30-м, принеся $42,850 призовых и 470 рейтинговых очков.