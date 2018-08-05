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5 августа, источник: GoTennis.ru

Чань и Пешке выиграли парный турнир в Сан-Хосе

Тайваньская теннисистка Латиша Чань и чешка Квета Пешке стали чемпионками парных соревнований в Сан-Хосе, обыграв украинкой Надежду и Людмилу Киченок, — 6/4, 6/1.

Встреча продлилась 1 час 8 минут. Латиша и Квета сделали семь брейков и два эйса, восемь раз ошибившись при подаче. Сёстры Киченок четыре раза брали подачу соперниц, совершили один эйс и четыре двойные ошибки.

Титул, завоёванный на турнире Mubadala Silicon Valley Classic, стал для Чань 29-м за карьеру в парном разряде, а для Пешке — 30-м, принеся $42,850 призовых и 470 рейтинговых очков.

Чань и Пешке выиграли парный турнир в Сан-Хосе
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