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01:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Бузэрнеску завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Сан-Хосе

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску стала победительницей турнира категории Premier в Сан-Хосе (США).

Источник: AP 2018

В финале пятая ракетка соревнований отдала всего один гейм гречанке Марии Саккари, победив со счётом 6:1, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Бузэрнеску выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету 46-й ракетки мира 2 эйса, 4 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

Стоит отметить, что для 30-летней уроженки Бухареста, занимающей 24-е место в рейтинге WТА, этот титул стал первым в карьере. Благодаря этому успеху она поднимется на 20-ю позицию в женской табели о рангах.

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