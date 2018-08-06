Бузэрнеску завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Сан-Хосе

Источник: AP 2018

В финале пятая ракетка соревнований отдала всего один гейм гречанке Марии Саккари, победив со счётом 6:1, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Бузэрнеску выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету 46-й ракетки мира 2 эйса, 4 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.