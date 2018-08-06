Бузэрнеску завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Сан-Хосе
Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску стала победительницей турнира категории Premier в
Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску стала победительницей турнира категории Premier в
В финале пятая ракетка соревнований отдала всего один гейм гречанке Марии Саккари, победив со счётом 6:1, 6:0.
Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Бузэрнеску выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5
Стоит отметить, что для 30-летней уроженки Бухареста, занимающей 24-е место в рейтинге WТА, этот титул стал первым в карьере. Благодаря этому успеху она поднимется на 20-ю позицию в женской табели о рангах.