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08:21 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова второй раз стала победительницей турнира в Вашингтоне

ТАСС, 6 августа. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла Донну Векич из Хорватии в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд — $250 тыс.).

Источник: Reuters

Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. 33-летняя россиянка выиграла со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2. При этом Векич имела матчбол на тай-брейке второго сета.

Кузнецова занимает 128-е место в рейтинге WTA, Векич — 44-е. Россиянка уже выигрывала турнир в Вашингтоне — в 2014 году. В последний раз Кузнецова играла в финале турнира WTA в марте 2017 года в Индиан-Уэллсе и проиграла соотечественнице Елене Весниной. Россиянка 17 раз побеждала на турнирах WTA и дважды — на турнирах Большого шлема.

Турнир в Вашингтоне входит в серию WTA International. Победитель получает 280 рейтинговых очков. В прошлом году турнир выиграла россиянка Екатерина Макарова.

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