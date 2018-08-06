Кузнецова второй раз стала победительницей турнира в Вашингтоне
ТАСС, 6 августа. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла Донну Векич из Хорватии в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд — $250 тыс.).
ТАСС, 6 августа. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла Донну Векич из Хорватии в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд — $250 тыс.).
Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. 33-летняя россиянка выиграла со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2. При этом Векич имела матчбол на
Кузнецова занимает 128-е место в рейтинге WTA, Векич — 44-е. Россиянка уже выигрывала турнир в Вашингтоне — в 2014 году. В последний раз Кузнецова играла в финале турнира WTA в марте 2017 года в
Турнир в Вашингтоне входит в серию WTA International. Победитель получает 280 рейтинговых очков. В прошлом году турнир выиграла россиянка Екатерина Макарова.