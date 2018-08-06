Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Хачанова в рейтинге ATP
Российский теннисист Андрей Рублев в обновленном рейтинге ATP переместился на 37-ю строчку.
Российский теннисист Андрей Рублев в обновленном рейтинге ATP переместился на 37-ю строчку.
Таким образом, Рублев обошел в рейтинге Карена Хачанова и стал первой ракеткой России среди мужчин. На минувшей неделе Рублев дошел до полуфинала турнира в Вашингтоне.
Хачанов же расположился в табели следом на 38-м месте.
В первой десятке произошла одна перестановка — болгарин Григор Димитров поднялся на пятое место, подвинув оттуда Кевина Андерсона из ЮАР.
Рейтинг ATP от 6 августа:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665.
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5455.
5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610.
6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4355.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665.
9 (9). Джон Изнер (США) — 3490.
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355…
37 (46). Андрей Рублев — 1180.
38 (37). Карен Хачанов — 1175…
68 (63). Даниил Медведев — 822…
87 (76). Евгений Донской (все — Россия) — 688.