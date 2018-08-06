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12:27 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко и Вера Лапко улучшили свои позиции в рейтинге WTA

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Виктория Азаренко и Вера Лапко улучшили свои позиции в рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Согласно обновленному списку Виктория Азаренко поднялась на 13 строк, переместившись на 95-ю позицию, и вошла в сотню лучших игроков.

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Прогрессу в рейтинге способствовала удачная игра на турнире в Сан-Хосе, где белоруска дошла до четвертьфинала. Улучшила свои позиции в рейтинге и Вера Лапко, которая с 69 места переместилась на 66-е. Александра Саснович опустилась в рейтинге WTA с 35-го на 36-е место, Арина Соболенко — с 36-го на 39-е.

Две белорусские теннисистки на текущей неделе примут участие в престижном крупном турнире с призовым фондом более $2,5 млн в Монреале. Получившая wild card от организаторов Виктория Азаренко в первом круге основной сетки сыграет с Кристиной Младенович, Арина Соболенко на этой же стадии встретится с Аной Богдан из Румынии. Оба матча запланированы на 7 августа.

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