Виктория Азаренко и Вера Лапко улучшили свои позиции в рейтинге WTA

Источник: Reuters

Согласно обновленному списку Виктория Азаренко поднялась на 13 строк, переместившись на 95-ю позицию, и вошла в сотню лучших игроков.

Прогрессу в рейтинге способствовала удачная игра на турнире в Сан-Хосе, где белоруска дошла до четвертьфинала. Улучшила свои позиции в рейтинге и Вера Лапко, которая с 69 места переместилась на 66-е. Александра Саснович опустилась в рейтинге WTA с 35-го на 36-е место, Арина Соболенко — с 36-го на 39-е.