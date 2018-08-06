Виктория Азаренко и Вера Лапко улучшили свои позиции в рейтинге WTA
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Виктория Азаренко и Вера Лапко улучшили свои позиции в рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Виктория Азаренко и Вера Лапко улучшили свои позиции в рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Согласно обновленному списку Виктория Азаренко поднялась на 13 строк, переместившись на 95-ю позицию, и вошла в сотню лучших игроков.
Прогрессу в рейтинге способствовала удачная игра на турнире в
Две белорусские теннисистки на текущей неделе примут участие в престижном крупном турнире с призовым фондом более $2,5 млн в Монреале. Получившая wild card от организаторов Виктория Азаренко в первом круге основной сетки сыграет с Кристиной Младенович, Арина Соболенко на этой же стадии встретится с Аной Богдан из Румынии. Оба матча запланированы на 7 августа.