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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

А. Зверев вышел на второе место в чемпионской гонке ATP, обойдя Федерера

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 6 августа немец Александр Зверев, завоевавший титул в Вашингтоне, переместился на второе место, обойдя швейцарца Роджера Федерера.

Источник: Reuters

Итальянец Фабио Фоньини, выигравший соревнования в Лос-Кабосе, ворвался в первую десятку. Россиянин Андрей Рублёв переместился на 21 строчку и вышел на 59-е место.

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Чемпионская гонка ATP. 6 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5760.
2 (3). Александр Зверев (Германия) — 4085.
3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4020.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3530.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 3355.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 2995.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 2915.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2820.
9 (9). Джон Иснер (США) — 2470.
10 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 1805.

25 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1045…
47 (45). Даниил Медведев (Россия) — 737…
59 (80). Андрей Рублёв (Россия) — 665…
89 (87). Евгений Донской (Россия) — 445.

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