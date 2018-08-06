Легенда русского тенниса вернулась и выиграла турнир в США. В финале она совершила дикий камбэк
Ей удалось отыграть 4 матчбола.
Ей удалось отыграть 4 матчбола.
Если составлять топ легендарных российских теннисисток, то Светлана Кузнецова уверенно займет второе место, вслед за Марией Шараповой, конечно. Она дважды побеждала на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, дважды в парном, кучу раз была в финале. Ее титулы на турнирах WTA можно перечислять очень долго.
Но сезон 2018 года до сегодняшнего дня был одним из самых паршивых в ее карьере. Прошлый она закончила заранее. Проиграв дважды в первых кругах китайского турне, Кузнецова решила, что ей пора сделать операцию на кисти. Восстановление длилось довольно долго. На корт Светлана вернулась только в марте. Но до турнира в Вашингтоне она смогла победить лишь в 4 матчах, 7 раз проигрывала в первых кругах.
Уже заговорили о том, что ей пора заканчивать с теннисом.
В начале прошлой недели Кузнецова объяснила, с чем связана затянувшаяся серия неудач. По ее мнению, она слишком рано решила вернуться в тур после травмы. Нужно было еще уделить время подготовке. Только сейчас
Эти слова Кузнецова произнесла после победы в первом круге вашингтонского турнира над американкой Кристи Ан — 6:2, 6:1. Часто бывает, что теннисисты торопятся с выводами, делают их после одного удачного матча. Но русская легенда была права, она научилась тонко чувствовать свой организм. За 4 матча до финала Кузнецова не проиграла ни сета, отдав соперницам 14 геймов. Ни в одной партии она не уступила более 2 геймов. Космос!
Заключительный шаг к титулу, который Кузнецова выигрывала в 2014-м, получился самым затяжным. Донна Векич из Хорватии перестала быть просто подружкой Стэна Вавринки. Она проводит отличный сезон и в хороший день готова обыграть любую соперницу, особенно на харде.
Кузнецова была несколько раз в миллиметре от того, чтобы проиграть. Первый сет Векич забрала 6:4. Во втором у нее был двойной матчбол на подаче Светланы, затем еще 2 на
Но Кузнецова продемонстрировала 100-й левел бессмертия. Она затащила
В третьей партии борьбы не было. Кузнецова повела 4:0, а в итоге 6:2. Света скакала по корту, как в моменты своих дебютных побед в туре. Возвращение после травмы далось ей с трудом. И она бурно отпраздновала 18-й в карьере титул в одиночном разряде. С таким теннисом она может стать одним из фаворитов US Open. Пока же Кузнецова снова вернулась в первую сотню рейтинга. Она 87-я. Но это лишь условность.
Александр Служаков