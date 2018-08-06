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14:09 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев выразил надежду, что теннисистка Кузнецова выступит на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация тенниса России (ФТР) надеется, что Светлана Кузнецова сумеет выступить на Олимпийских играх 2020 года, а победа на турнире в Вашингтоне не стала ее лебединой песней. Об этом ТАСС сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Источник: РИА "Новости"

Кузнецова одержала победу на турнире в Вашингтоне, обыграв в финале хорватку Донну Векич. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2 в пользу 33-летней россиянки. При этом Векич имела четыре матчбола во втором сете.

«Эта победа очень важна для Кузнецовой, и хочется ее поздравить. После такой травмы, которую она получила, возвращаться тяжело. Посмотрите на Шарапову, Дель Потро, — сказал Тарпищев. — Кузнецову можно похвалить за быстрое возвращение, за терпение и психологическую стойкость в течение турнира. Мы довольны и надеемся, что это не лебединая песня, а Светлана сможет выступить на летней Олимпиаде».

По мнению Тарпищева, в преддверии Открытого чемпионата США Кузнецовой важно восстановиться. «Турнир в Вашингтоне получился непростым, впереди US Open, который будет идти две недели, и очень важно восстановиться к нему. Как там выступит Кузнецова, или любая другая наша теннисистка, загадывать нельзя — все будет зависеть от жребия, сетки турнира».

Кузнецова 18 раз побеждала на турнирах WTA и дважды — на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США — 2004, Открытый чемпионат Франции — 2009).

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