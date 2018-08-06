Тарпищев выразил надежду, что теннисистка Кузнецова выступит на Олимпиаде в Токио

Источник: РИА "Новости"

Кузнецова одержала победу на турнире в Вашингтоне, обыграв в финале хорватку Донну Векич. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2 в пользу 33-летней россиянки. При этом Векич имела четыре матчбола во втором сете.

«Эта победа очень важна для Кузнецовой, и хочется ее поздравить. После такой травмы, которую она получила, возвращаться тяжело. Посмотрите на Шарапову, Дель Потро, — сказал Тарпищев. — Кузнецову можно похвалить за быстрое возвращение, за терпение и психологическую стойкость в течение турнира. Мы довольны и надеемся, что это не лебединая песня, а Светлана сможет выступить на летней Олимпиаде».

По мнению Тарпищева, в преддверии Открытого чемпионата США Кузнецовой важно восстановиться. «Турнир в Вашингтоне получился непростым, впереди US Open, который будет идти две недели, и очень важно восстановиться к нему. Как там выступит Кузнецова, или любая другая наша теннисистка, загадывать нельзя — все будет зависеть от жребия, сетки турнира».