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20:57 (мск), источник: Р-Спорт

Макарова проиграла эстонке Контавейт на старте турнира в Монреале

Россиянка Екатерина Макарова завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в канадском Монреале, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

В матче первого круга Макарова уступила эстонке Анетт Контавейт со счетом 6:4, 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

Во втором круге турнира Контавейт встретится с чешкой Петрой Квитовой (8-й номер посева).

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