Макарова проиграла эстонке Контавейт на старте турнира в Монреале
Россиянка Екатерина Макарова завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в канадском Монреале, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
Россиянка Екатерина Макарова завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в канадском Монреале, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
В матче первого круга Макарова уступила эстонке Анетт Контавейт со счетом 6:4, 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.
Во втором круге турнира Контавейт встретится с чешкой Петрой Квитовой (8-й номер посева).