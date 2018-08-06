Илья Ивашко победил на старте теннисного турнира в Торонто
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (125-й номер рейтинга АТР) успешно стартовал на турнире в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (125-й номер рейтинга АТР) успешно стартовал на турнире в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке первого раунда Ивашко в двух сетах победил японского теннисиста Юити Сигиту (74) — 6:2, 6:3. -0-