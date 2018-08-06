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20:59 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко победил на старте теннисного турнира в Торонто

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (125-й номер рейтинга АТР) успешно стартовал на турнире в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В поединке первого раунда Ивашко в двух сетах победил японского теннисиста Юити Сигиту (74) — 6:2, 6:3. -0-

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