Даниил Медведев стартовал с победы на турнире в Торонто
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг на теннисном турнире серии «Мастерс» в Торонто, призовой фонд которого превышает 5,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг на теннисном турнире серии «Мастерс» в Торонто, призовой фонд которого превышает 5,3 миллиона долларов.
Медведев в матче первого раунда в трех сетах взял верх над 13-й ракеткой турнира американцем Джеком Соком — 6:3, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте более двух часов. Встреча прерывалась
Следующим соперником Медведева в Торонто будет победитель матча Люка Пуй (Франция) — Феликс