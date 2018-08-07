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01:43 (мск), источник: Р-Спорт

Даниил Медведев стартовал с победы на турнире в Торонто

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг на теннисном турнире серии «Мастерс» в Торонто, призовой фонд которого превышает 5,3 миллиона долларов.

Медведев в матче первого раунда в трех сетах взял верх над 13-й ракеткой турнира американцем Джеком Соком — 6:3, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте более двух часов. Встреча прерывалась из-за дождя.

Следующим соперником Медведева в Торонто будет победитель матча Люка Пуй (Франция) — Феликс Оже-Альясим (Канада, wild card).

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