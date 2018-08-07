Матч турнира WTA в Монреале между Шараповой и Каратанчевой перенесен из-за дождя

Источник: AP 2018

Матч прерывался дважды по ходу первого сета, после чего было принято решение о переносе. К моменту остановки игры Шарапова вела со счетом 4:1.

Помимо этого, перенесены еще три встречи: Татьяна Мария (Германия) — Ализе Корне (Франция), Наоми Осака (Япония) — Карла Суарес Наварро (Испания), Франсуаза Абанда (Канада) — Кирстен Флипкенс (Бельгия). Также остается под вопросом проведение всех матчей, намеченных на вторник.

Ранее из-за дождя прерывалась встреча россиянина Даниила Медведева и американца Джека Сока. Однако в итоге спортсмены смогли доиграть матч, который завершился победой российского теннисиста со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Игра проходила в рамках первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто (Канада). В следующей стадии Медведев сыграет с победителем пары Феликс Алиассим Оге (Канада) — Люка Пуй (Франция).