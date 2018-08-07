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11:15 (мск), источник: GoTennis.ru

Светлана Кузнецова: После 28 лет перестала зарубаться на матчболах

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала четыре отыгранных матчбола в финале турнира в Вашингтоне и рассказала о своём непростом возвращении в Тур.

Источник: Reuters

«Не помню, чтобы мне удавалось побеждать на турнирах, отыгрывая матчболы в финале, но в своём первом матче на турнире WTA в Мадриде в 2001 году я отыграла шесть матчболов.

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Именно тогда я поняла, что меня ждёт нелёгкая карьера. Я провела немало упорных матчей, но после 28 лет перестала так уж зарубаться на матчболах, а теперь я делаю это снова.

После операции на меня навалились личные и профессиональные проблемы, с которыми было нелегко справляться, но я не опускала руки. Я сменила тренера. В общем после всего этого финал уже был бы отличным результатом, но трофей — это прямо вишенка на торте.

Я знала, что способна вновь выступать на высоком уровне, мне уже приходилось возвращаться. Врач сказал, что я успею восстановиться к грунтовым турнирам, но я попыталась выступить в Майами и Индиан-Уэллсе. Это было неверное решение. Я боялась травмировать запястье и не использовала свой бэкхенд. Тогда я поняла, что после операции нужно заботиться, в первую очередь, о своём организме. Это мой совет для всех. Надеюсь, мне самой он больше не пригодится, — приводит слова Кузнецовой официальный сайт соревнований.

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