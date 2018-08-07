Светлана Кузнецова: После 28 лет перестала зарубаться на матчболах

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«Не помню, чтобы мне удавалось побеждать на турнирах, отыгрывая матчболы в финале, но в своём первом матче на турнире WTA в Мадриде в 2001 году я отыграла шесть матчболов.

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Именно тогда я поняла, что меня ждёт нелёгкая карьера. Я провела немало упорных матчей, но после 28 лет перестала так уж зарубаться на матчболах, а теперь я делаю это снова.

После операции на меня навалились личные и профессиональные проблемы, с которыми было нелегко справляться, но я не опускала руки. Я сменила тренера. В общем после всего этого финал уже был бы отличным результатом, но трофей — это прямо вишенка на торте.