В Москве стартовал командный чемпионат мира по пляжному теннису

Этим соревнования пройдут уже в седьмой раз. Отметим, что сборная России один раз становилась чемпионом соревнований (в 2016 году), один раз завоёвывала серебряные медали и трижды — бронзовые.

«Сейчас наша основная цель — способствовать реформам международного календаря в сторону профессионализма. Чтобы попадание на КЧМ осуществлялось, как во многих видах спорта, через систему отборочных региональных (континентальных) соревнований. И в мире уже появляются такие. Наряду со «старожилом» — Чемпионатом Европы, проходят Панамериканские, Средиземноморские игры. Сейчас все они проводятся по своим правилам. Мы, как организаторы Чемпионата мира, хотим унифицировать формат таких турниров.

Фестивальный формат позволил собрать максимум команд, теперь наступило время элитизации турнира. Чемпионат, на наш взгляд, должен представлять из себя некий «Мастерс», в котором бороться за награды будут 8−16 сборных. ﻿

А вот в юношеском турнире ограничения не предвидятся. Неизменным останется и формат: один турнир — одна неделя. Считаем его оптимальным для пляжного тенниса. ﻿