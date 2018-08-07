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13:57 (мск), источник: GoTennis.ru

В Москве стартовал командный чемпионат мира по пляжному теннису

Во вторник, 7 августа, на песчаных кортах Национального теннисного центра в Москве стартуют матчи основной сетки командного чемпионата мира по пляжному теннису.

Этим соревнования пройдут уже в седьмой раз. Отметим, что сборная России один раз становилась чемпионом соревнований (в 2016 году), один раз завоёвывала серебряные медали и трижды — бронзовые.

«Сейчас наша основная цель — способствовать реформам международного календаря в сторону профессионализма. Чтобы попадание на КЧМ осуществлялось, как во многих видах спорта, через систему отборочных региональных (континентальных) соревнований. И в мире уже появляются такие. Наряду со «старожилом» — Чемпионатом Европы, проходят Панамериканские, Средиземноморские игры. Сейчас все они проводятся по своим правилам. Мы, как организаторы Чемпионата мира, хотим унифицировать формат таких турниров.

Фестивальный формат позволил собрать максимум команд, теперь наступило время элитизации турнира. Чемпионат, на наш взгляд, должен представлять из себя некий «Мастерс», в котором бороться за награды будут 8−16 сборных. ﻿

А вот в юношеском турнире ограничения не предвидятся. Неизменным останется и формат: один турнир — одна неделя. Считаем его оптимальным для пляжного тенниса. ﻿

Думаю, что лет через пять-шесть мы должны прийти к разделению взрослого и юношеского турниров. У юных должен быть свой календарь и свой рейтинг. Их необязательно совмещать со взрослыми соревнованиями. Итак, сегодня в основной сетке начнут борьбу 24 сборных. В первом круге 8 сеянных, к которым относится и команда России, свободны от игр. А во втором наша сборная сыграет с победителем матча Молдова — Португалия, — приводит слова вице-президента Федерации тенниса России Дмитрия Вихарева пресс-служба ФТР.

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