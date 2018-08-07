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13:57 (мск), источник: GoTennis.ru

Серена Уильямс: Иногда думаю, что я плохая мать

Американка Серена Уильямс призналась, что иногда считает себя плохой матерью.

Источник: Reuters

«На прошлой неделе у меня был небольшой кризис, связанный не только с личной жизнью, но и с карьерой — я потерпела крупнейшее поражение от Конты. Но также я начала думать, что я плохая мать. Я читала, что послеродовые эмоции могут длиться до трёх лет. Если всем надоест об этом слушать, я буду обсуждать эту тему с близкими. Они объяснили мне, что это нормально, когда тебе кажется, что ты недостаточно делаешь для своего ребёнка. Я стараюсь преуспеть в спорте, но чувствую, что таким образом лишаю своего внимания дочь. Найти гармонию этих сфер жизни — настоящее искусство», — приводит слова Серены AFP.

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