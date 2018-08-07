Стал известен заявочный список участников турнира в Санкт-Петербурге
Стал известен заявочный список участников соревнований St.Petersburg Open, которые пройдут с 17 по 23 сентября в
Стал известен заявочный список участников соревнований St.Petersburg Open, которые пройдут с 17 по 23 сентября в
1. Доминик Тим (Австрия)
2. Фабио Фоньини (Италия)
3. Марко Чеккинато (Италия)
4. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
5. Денис Шаповалов (Канада)
6. Андрей Рублёв (Россия)
7. Карен Хачанов (Россия)
8. Леонардо Майер (Аргентина)
9. Маттео Берреттини (Италия)
10.
11. Гвидо Пелья (Аргентина)
12. Жоао Соуса (Португалия)
13. Даниил Медведев (Россия)
14. Гильермо
15. Денис Истомин (Узбекистан)
16. Мартин Клижан (Словакия)
17. Лукаш Лацко (Словакия)
18. Альяж Бедене (Словения)
19. Мирза Башич (Босния и Герцеговина)
20. Йозеф Ковалик (Словакия)
21. Михаил Кукушкин (Казахстан).