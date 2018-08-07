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17:29 (мск), источник: GoTennis.ru

Стал известен заявочный список участников турнира в Санкт-Петербурге

Стал известен заявочный список участников соревнований St.Petersburg Open, которые пройдут с 17 по 23 сентября в Санкт-Петербурге.

1. Доминик Тим (Австрия)
2. Фабио Фоньини (Италия)
3. Марко Чеккинато (Италия)
4. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
5. Денис Шаповалов (Канада)
6. Андрей Рублёв (Россия)
7. Карен Хачанов (Россия)
8. Леонардо Майер (Аргентина)
9. Маттео Берреттини (Италия)
10. Ян-Леннард Штруфф (Германия)
11. Гвидо Пелья (Аргентина)
12. Жоао Соуса (Португалия)
13. Даниил Медведев (Россия)
14. Гильермо Гарсия-Лопес (Испания)
15. Денис Истомин (Узбекистан)
16. Мартин Клижан (Словакия)
17. Лукаш Лацко (Словакия)
18. Альяж Бедене (Словения)
19. Мирза Башич (Босния и Герцеговина)
20. Йозеф Ковалик (Словакия)
21. Михаил Кукушкин (Казахстан).

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