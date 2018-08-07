Хачанов вышел во второй круг турнира в Торонто
Российский теннисист Карен Хачанов оформил выход во второй раунд турнира в Торонто (Канада), призовой фонд которого превышает 5,3 миллиона долларов.
Российский теннисист Карен Хачанов оформил выход во второй раунд турнира в Торонто (Канада), призовой фонд которого превышает 5,3 миллиона долларов.
Хачанов в стартовом матче турнира во вторник нанес поражение сербу Филипу Крайиновичу — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась менее часа.
Соперником россиянина во втором круге турнира будет испанец Пабло