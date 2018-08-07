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21:14 (мск), источник: Р-Спорт

Хачанов вышел во второй круг турнира в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов оформил выход во второй раунд турнира в Торонто (Канада), призовой фонд которого превышает 5,3 миллиона долларов.

Хачанов в стартовом матче турнира во вторник нанес поражение сербу Филипу Крайиновичу — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась менее часа.

Соперником россиянина во втором круге турнира будет испанец Пабло Карреньо-Буста (12-й номер посева).

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