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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Тим, Фоньини, Рублёв, Хачанов и Медведев сыграют на St. Petersburg Open-2018

Стал известен состав участников турнира АТР-250 в Санкт-Петербурге с призовым фондом $1 084 450, который пройдёт на харде в зале с 17 по 23 сентября.

В соревнованиях примут участие пять представителей топ-30: восьмая ракетка мира австриец Доминик Тим, итальянцы Фабио Фоньини (14) и Марко Чеккинато (21), босниец Дамир Джумхур (24) и канадец Денис Шаповалов (26).

В числе участников соревнований будут три россиянина — Андрей Рублёв (37), Карен Хачанов (38) и Даниил Медведев (68).

Среди других участников основной сетки, в которой на сегодняшний момент фигурирует 21 человек, обращают на себя внимание словак Мартин Клижан, завоевавший в Санкт-Петербурге свой дебютный титул в 2012 году, чемпион St. Petersburg Open 2010 года Михаил Кукушкин из Казахстана и финалист турнира 2015 года португалец Жоао Соуза.

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