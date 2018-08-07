Тим, Фоньини, Рублёв, Хачанов и Медведев сыграют на St. Petersburg Open-2018
Стал известен состав участников турнира АТР-250 в
Стал известен состав участников турнира АТР-250 в
В соревнованиях примут участие пять представителей топ-30: восьмая ракетка мира австриец Доминик Тим, итальянцы Фабио Фоньини (14) и Марко Чеккинато (21), босниец Дамир Джумхур (24) и канадец Денис Шаповалов (26).
В числе участников соревнований будут три россиянина — Андрей Рублёв (37), Карен Хачанов (38) и Даниил Медведев (68).
Среди других участников основной сетки, в которой на сегодняшний момент фигурирует 21 человек, обращают на себя внимание словак Мартин Клижан, завоевавший в