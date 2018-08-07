Тим, Фоньини, Рублёв, Хачанов и Медведев сыграют на St. Petersburg Open-2018

В соревнованиях примут участие пять представителей топ-30: восьмая ракетка мира австриец Доминик Тим, итальянцы Фабио Фоньини (14) и Марко Чеккинато (21), босниец Дамир Джумхур (24) и канадец Денис Шаповалов (26).

Среди других участников основной сетки, в которой на сегодняшний момент фигурирует 21 человек, обращают на себя внимание словак Мартин Клижан, завоевавший в Санкт-Петербурге свой дебютный титул в 2012 году, чемпион St. Petersburg Open 2010 года Михаил Кукушкин из Казахстана и финалист турнира 2015 года португалец Жоао Соуза.