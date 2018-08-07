Джокович вышел во второй раунд «Мастерса» в Торонто
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Серб Новак Джокович пробился во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), призовой фонд которого превышает 5,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Серб Новак Джокович пробился во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), призовой фонд которого превышает 5,3 миллиона долларов.
Девятая ракетка турнира Джокович в первом раунде за полтора часа переиграл боснийца Мирзу Башича со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
Следующим соперником серба будет канадец Питер Полански.