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23:33 (мск), источник: БЕЛТА

Теннисистка Арина Соболенко с победы над румынкой Аной Богдан стартовала на турнире в Монреале

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко с победы на румынкой Аной Богдан со счетом 6:4, 4:6, 6:3 стартовала на престижном турнире в Монреале (призовой фонд более $2,8 млн.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча с соперницей, занимающей 82 место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA), получилась упорной. Белоруска лишь под занавес первого сета, благодаря активным действиям при ударах с задней линии, смогла повести в счете — 6:4. Собственные ошибки не позволили Арине Соболенко выиграть во второй партии. Все решилось в заключительном сете, в ходе которого белоруска подала мощную подачу и справилась с ударами Аной Богдан.

Во втором круге турнира Арина Соболенко встретится с Каролин Возняцки. Одна из ведущих белорусских теннисисток Виктория Азаренко первый матч в Монреале проведет с француженкой Кристиной Младенович.

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