Теннисистка Арина Соболенко с победы над румынкой Аной Богдан стартовала на турнире в Монреале

Встреча с соперницей, занимающей 82 место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA), получилась упорной. Белоруска лишь под занавес первого сета, благодаря активным действиям при ударах с задней линии, смогла повести в счете — 6:4. Собственные ошибки не позволили Арине Соболенко выиграть во второй партии. Все решилось в заключительном сете, в ходе которого белоруска подала мощную подачу и справилась с ударами Аной Богдан.