Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Монреале

Шарапова в первом круге победила болгарку Сесиль Каратанчеву со счетом 6:1, 6:2. Матч, который в понедельник был прерван в первом сете из-за дождя и доигран во вторник, продолжался 1 час 20 минут. Счет личных встреч стал 5−0.