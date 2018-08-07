Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Монреале
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Монреале, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Монреале, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
Шарапова в первом круге победила болгарку Сесиль Каратанчеву со счетом 6:1, 6:2. Матч, который в понедельник был прерван в первом сете
Следующей соперницей Шараповой будет победительница матча россиянки Дарьи Касаткиной (12) и гречанки Марии Саккари.