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09:26 (мск), источник: Матч ТВ

Павлюченкова сыграет с первой ракеткой мира в Монреале

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Кристину Макхэйл в матче 1/32 финала турнира WTA в Монреале.

Источник: Reuters

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 12 минут.

Следующей соперницей россиянки станет первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

WTA, Канада, Монреаль. Женщины. Первый круг Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:2

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