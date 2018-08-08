Павлюченкова сыграет с первой ракеткой мира в Монреале
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Кристину Макхэйл в матче 1/32 финала турнира WTA в Монреале.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Кристину Макхэйл в матче 1/32 финала турнира WTA в Монреале.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 12 минут.
Следующей соперницей россиянки станет первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.
WTA, Канада, Монреаль. Женщины. Первый круг Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:2