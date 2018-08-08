Азаренко отдала только гейм Младенович на старте турнира в Монреале

Источник: Reuters

В стартовом матче Азаренко отдала только один гейм француженке Кристине Младенович, выиграв со счётом 6:0, 6:1.

Матч продолжался 56 минут. Азаренко один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок, не позволила Кристине создать ни одного брейк-пойнта и сделала 5 брейков. На счету Младенович 2 эйса и 10 двойных. Азаренко вышла вперёд в противостоянии с Младенович — 2−0.