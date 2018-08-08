Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-2
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Химки
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:30
Авангард К
Ротор
Футбол. Первый дивизион
19:00
Мордовия
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Луч
Футбол. Первый дивизион
19:30
Чертаново
Армавир
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Спартак М
Футбол. Еврокубки
20:00
Зальцбург
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
АЕК
Все события
Фоторепортажи
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
11:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

А теперь — супердерби! Шарапова и Касаткина сыграют в Монреале

Уже в среду.

Источник: Reuters

Монреаль (Канада). Турнир WTA Coupe Rogers. Призовой фонд 2 820 000 долларов. Открытые корты, хард. Одиночный разряд. Первый круг. Мария ШАРАПОВА (Россия) — Сесиль Каратанчева (Болгария, Q) — 6:1, 6:2
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 12) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 4:6, 6:1.

Мария Шарапова не выходила на корт больше месяца — с тех пор, как отдала победу в первом круге Уимблдона Виталии Дьяченко. Она снялась с турнира в Сан-Хосе, объяснив, что ее организму требуется больше времени на отдых, и отправилась в отпуск. Она и сама щедро делилась в соцсетях зарисовками о своих итальянских каникулах, и папарацци не дремали. Поэтому о том, как российская звезда проводила время в компании друзей и бойфренда, известно всем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Легкая победа

После такого вполне можно было ожидать от российской теннисистки провала или какого-то другого неприятного сюрприза. Но нет. В первом круге турнира в Монреале Шарапова выглядела здорово. Благо ей досталась не самая грозная соперница — прошедшая квалификацию Сесиль Каратанчева из Болгарии, для которой это попадание в основную сетку турнира WTA стало первым в сезоне. Вспомнилась первая встреча между теннисистками в Индиан-Уэллсе в 2004 году, когда одной не было еще 17 лет, а второй и 15. (И ни одна из них еще не отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил). Тогда болгарка пообещала «надрать россиянке задницу» и проиграла в трех сетах. После этого они встречались еще трижды, и все три матча остались за Шараповой, не отдавшей больше ни одной партии.

Но особенно легкую победу россиянка одержала на этот раз. Поединок начался еще в понедельник, но из-за дождя был приостановлен при счете 4:1 в первом сете. А вернувшись на корт на следующий день, Шарапова взяла 9 геймов из 10, шесть из них подряд. При этом она выиграла 85 процентов очков на первом мяче и не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта.

После она сделала реверанс в адрес канадской публики. «Весьма круто играть перед тобой, Монреаль», — написал она в своем Инстаграме.

«Конечно, я бы предпочла доиграть матч вчера, чтобы сегодня у меня был свободный день, но не получилось. Приходится адаптироваться, — сказала Мария позже журналистам. — Думаю, сегодня я проделала хорошую работу».

Во время загрузки произошла ошибка.

Битва поколений

Вскоре определилась и соперница Шараповой по второму кругу. Ею стала соотечественница Дарья Касаткина. 21-летняя россиянка после выхода в четвертьфинал Уимблдона и короткой передышки на Ибице заехала в Москву, чтобы сыграть на первом в истории Moscow River Cup, но возвращение на грунт получилось для первой ракетки страны не особо удачным: она неожиданно проиграла во втором круге Тамаре Зиданшек. После этого она провела еще несколько дней в российской столице и отправилась покорять Монреаль.

В соперницы по стартовому матчу ей досталась гречанка Мария Саккари, которая была бита Касаткиной в Париже и только что, на турнире в Сан-Хосе, сыграла свой дебютный финал в WTA. Матч, проходивший на втором по значимости корте, изобиловал брейками — 13 на двоих. А в решающей партии ключевым стало то, что поведя 2:1, россиянка с 0:40 спасла свою подачу. После этого Саккари не удалось выиграть ни одного гейма, и Дарья праздновала победу — 6:4, 4:6, 6:1, обеспечив публике суперматч.

Касаткина, которая младше Шараповой на десять лет, в последнее время благодаря своим результатам (финал Индиан-Уэллса, четвертьфинал Roland Garros и Уимблдона) становится в России едва ли не популярнее титулованной соотечественницы. А ажиотаж этот матч вызывает не только в нашей стране, но и во всем теннисном мире.

Еще не зная, с кем ей предстоит сыграть, Шарапова отметила, что и Касаткина, и Саккари отличные игроки, отдельно подчеркнув, что с Дарьей никогда не встречалась. «Я бы сказала, что эти дети будут определять теннис в ближайшие годы, ведь они намного моложе», — отметила 31-летняя россиянка.

Именно как «битва поколений» и воспринимается предстоящая в среду встреча. И пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира вовсе не выглядит в ней фаворитом. Что победит — атакующая мощь Шараповой или изобретательность Касаткиной — узнаем уже в среду вечером.

Монреаль (Канада). Турнир WTA Coupe Rogers. Призовой фонд 2 820 000 долларов. Открытые корты, хард. Одиночный разряд. Второй круг. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 12) — Мария ШАРАПОВА (Россия). 8 августа. Не ранее 19:30 по московскому времени.

 ЦСКА продает еще одного игрока. И снова в Европу
У "Анжи" все плохо. Просто ужасно
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ
Стала известна зарплата Смолова в случае перехода в «Локомотив»
Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Монреале
Каррера не считает «Спартак» фаворитом. ПАОК и правда силен
Игрок ПАОКа: Дзюба смеялся над моим кавказским акцентом
Футболисты «Челси» обыграли «Лион» в домашнем матче
Ефимова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка