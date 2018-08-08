А теперь — супердерби! Шарапова и Касаткина сыграют в Монреале

Источник: Reuters

Монреаль (Канада). Турнир WTA Coupe Rogers. Призовой фонд 2 820 000 долларов. Открытые корты, хард. Одиночный разряд. Первый круг. Мария ШАРАПОВА (Россия) — Сесиль Каратанчева (Болгария, Q) — 6:1, 6:2

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 12) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 4:6, 6:1.

Мария Шарапова не выходила на корт больше месяца — с тех пор, как отдала победу в первом круге Уимблдона Виталии Дьяченко. Она снялась с турнира в Сан-Хосе, объяснив, что ее организму требуется больше времени на отдых, и отправилась в отпуск. Она и сама щедро делилась в соцсетях зарисовками о своих итальянских каникулах, и папарацци не дремали. Поэтому о том, как российская звезда проводила время в компании друзей и бойфренда, известно всем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blyv0JKj5GA/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Blyv0JKj5GA/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T22:57:40+00:00">28 Июл 2018 в 3:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Легкая победа

После такого вполне можно было ожидать от российской теннисистки провала или какого-то другого неприятного сюрприза. Но нет. В первом круге турнира в Монреале Шарапова выглядела здорово. Благо ей досталась не самая грозная соперница — прошедшая квалификацию Сесиль Каратанчева из Болгарии, для которой это попадание в основную сетку турнира WTA стало первым в сезоне. Вспомнилась первая встреча между теннисистками в Индиан-Уэллсе в 2004 году, когда одной не было еще 17 лет, а второй и 15. (И ни одна из них еще не отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил). Тогда болгарка пообещала «надрать россиянке задницу» и проиграла в трех сетах. После этого они встречались еще трижды, и все три матча остались за Шараповой, не отдавшей больше ни одной партии.

Но особенно легкую победу россиянка одержала на этот раз. Поединок начался еще в понедельник, но из-за дождя был приостановлен при счете 4:1 в первом сете. А вернувшись на корт на следующий день, Шарапова взяла 9 геймов из 10, шесть из них подряд. При этом она выиграла 85 процентов очков на первом мяче и не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта.

После она сделала реверанс в адрес канадской публики. «Весьма круто играть перед тобой, Монреаль», — написал она в своем Инстаграме.

«Конечно, я бы предпочла доиграть матч вчера, чтобы сегодня у меня был свободный день, но не получилось. Приходится адаптироваться, — сказала Мария позже журналистам. — Думаю, сегодня я проделала хорошую работу».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmMXR-sja7S/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmMXR-sja7S/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-07T21:43:32+00:00">7 Авг 2018 в 2:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Битва поколений

Вскоре определилась и соперница Шараповой по второму кругу. Ею стала соотечественница Дарья Касаткина. 21-летняя россиянка после выхода в четвертьфинал Уимблдона и короткой передышки на Ибице заехала в Москву, чтобы сыграть на первом в истории Moscow River Cup, но возвращение на грунт получилось для первой ракетки страны не особо удачным: она неожиданно проиграла во втором круге Тамаре Зиданшек. После этого она провела еще несколько дней в российской столице и отправилась покорять Монреаль.

В соперницы по стартовому матчу ей досталась гречанка Мария Саккари, которая была бита Касаткиной в Париже и только что, на турнире в Сан-Хосе, сыграла свой дебютный финал в WTA. Матч, проходивший на втором по значимости корте, изобиловал брейками — 13 на двоих. А в решающей партии ключевым стало то, что поведя 2:1, россиянка с 0:40 спасла свою подачу. После этого Саккари не удалось выиграть ни одного гейма, и Дарья праздновала победу — 6:4, 4:6, 6:1, обеспечив публике суперматч.

Касаткина, которая младше Шараповой на десять лет, в последнее время благодаря своим результатам (финал Индиан-Уэллса, четвертьфинал Roland Garros и Уимблдона) становится в России едва ли не популярнее титулованной соотечественницы. А ажиотаж этот матч вызывает не только в нашей стране, но и во всем теннисном мире.

Еще не зная, с кем ей предстоит сыграть, Шарапова отметила, что и Касаткина, и Саккари отличные игроки, отдельно подчеркнув, что с Дарьей никогда не встречалась. «Я бы сказала, что эти дети будут определять теннис в ближайшие годы, ведь они намного моложе», — отметила 31-летняя россиянка.

Именно как «битва поколений» и воспринимается предстоящая в среду встреча. И пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира вовсе не выглядит в ней фаворитом. Что победит — атакующая мощь Шараповой или изобретательность Касаткиной — узнаем уже в среду вечером.