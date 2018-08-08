А теперь — супердерби! Шарапова и Касаткина сыграют в Монреале
Уже в среду.
Уже в среду.
Монреаль (Канада). Турнир WTA Coupe Rogers. Призовой фонд 2 820 000 долларов. Открытые корты, хард. Одиночный разряд. Первый круг. Мария ШАРАПОВА (Россия) — Сесиль Каратанчева (Болгария, Q) — 6:1, 6:2
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 12) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 4:6, 6:1.
Мария Шарапова не выходила на корт больше месяца — с тех пор, как отдала победу в первом круге Уимблдона Виталии Дьяченко. Она снялась с турнира в
После такого вполне можно было ожидать от российской теннисистки провала или
Но особенно легкую победу россиянка одержала на этот раз. Поединок начался еще в понедельник, но
После она сделала реверанс в адрес канадской публики. «Весьма круто играть перед тобой, Монреаль», — написал она в своем Инстаграме.
«Конечно, я бы предпочла доиграть матч вчера, чтобы сегодня у меня был свободный день, но не получилось. Приходится адаптироваться, — сказала Мария позже журналистам. — Думаю, сегодня я проделала хорошую работу».
Вскоре определилась и соперница Шараповой по второму кругу. Ею стала соотечественница Дарья Касаткина. 21-летняя россиянка после выхода в четвертьфинал Уимблдона и короткой передышки на Ибице заехала в Москву, чтобы сыграть на первом в истории Moscow River Cup, но возвращение на грунт получилось для первой ракетки страны не особо удачным: она неожиданно проиграла во втором круге Тамаре Зиданшек. После этого она провела еще несколько дней в российской столице и отправилась покорять Монреаль.
В соперницы по стартовому матчу ей досталась гречанка Мария Саккари, которая была бита Касаткиной в Париже и только что, на турнире в
Касаткина, которая младше Шараповой на десять лет, в последнее время благодаря своим результатам (финал
Еще не зная, с кем ей предстоит сыграть, Шарапова отметила, что и Касаткина, и Саккари отличные игроки, отдельно подчеркнув, что с Дарьей никогда не встречалась. «Я бы сказала, что эти дети будут определять теннис в ближайшие годы, ведь они намного моложе», — отметила 31-летняя россиянка.
Именно как «битва поколений» и воспринимается предстоящая в среду встреча. И пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и
Монреаль (Канада). Турнир WTA Coupe Rogers. Призовой фонд 2 820 000 долларов. Открытые корты, хард. Одиночный разряд. Второй круг. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 12) — Мария ШАРАПОВА (Россия). 8 августа. Не ранее 19:30 по московскому времени.