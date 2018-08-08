Азаренко: Нахожусь в лучшей физической форме за всю жизнь
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о роли сына в своей жизни и прокомментировала предстоящий матч с британкой Йоханной Контой во втором круге Rogers Cup.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о роли сына в своей жизни и прокомментировала предстоящий матч с британкой Йоханной Контой во втором круге Rogers Cup.
«Сложность ситуации состоит в том, что я поставила себя на второе место. Я тренируюсь, пока сын спит, не могу позволить себе пойти в кино, ведь зная, как мало свободного времени иногда бывает, хочу посвятить его ему полностью.
Своим примером я хочу показать сыну, каково это — быть трудолюбивым, дисциплинированным и решительным. Каково следовать своим мечтам и сохранять скромность, не быть лицемером.
Теннис? У меня не было сомнений, что я вернусь. Вопрос был лишь в дате. Я не хотела подвергать себя давлению по этому поводу. Теперь же я снова на корте и продолжаю играть. Удивительно, но физически я сейчас в лучшей форме, которая
С Контой мы провели отличный матч в Майами два года назад. Тогда мы обе играли на высоком уровне. Будет интересный матч", — цитирует Азаренко официальный сайт WTA.