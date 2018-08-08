Итоговый турнир ATP может сменить место проведения
Соревнования Nitto ATP Finals с 2020 года могут сменить место проведения. Руководство Ассоциации объявило тендер на проведение турнира.
Соревнования Nitto ATP Finals с 2020 года могут сменить место проведения. Руководство Ассоциации объявило тендер на проведение турнира.
Получить право сотрудничества с АТР может любой город, который выиграет конкурс.
С сезона-2009 соревнования проходят в Лондоне.
«После переезда в Лондоне мы добились серьёзных успехов. Это