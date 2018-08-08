Итоговый турнир ATP может сменить место проведения

Получить право сотрудничества с АТР может любой город, который выиграет конкурс. Шорт-лист городов будет объявлен 14 декабря, а окончательное решение будет принято в марте следующего года.



С сезона-2009 соревнования проходят в Лондоне.



«После переезда в Лондоне мы добились серьёзных успехов. Это по-прежнему один из самых успешных турниров Тура. Популярность достигает невиданных высот. Но тендер — это хорошая идея для развития», — рассказал глава Тура Крис Кермод. ﻿