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17:27 (мск), источник: GoTennis.ru

Итоговый турнир ATP может сменить место проведения

Соревнования Nitto ATP Finals с 2020 года могут сменить место проведения. Руководство Ассоциации объявило тендер на проведение турнира.

Получить право сотрудничества с АТР может любой город, который выиграет конкурс. Шорт-лист городов будет объявлен 14 декабря, а окончательное решение будет принято в марте следующего года.

С сезона-2009 соревнования проходят в Лондоне.

«После переезда в Лондоне мы добились серьёзных успехов. Это по-прежнему один из самых успешных турниров Тура. Популярность достигает невиданных высот. Но тендер — это хорошая идея для развития», — рассказал глава Тура Крис Кермод. ﻿

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