Белорусские теннисистки победили на командном юниорском ЧЕ в Испании

Теннисистки Юлия Готовко, Шалимар Тальби и Алеся Якубович под началом капитана команды Игоря Ибрижбеговича на старте турнира обыграли хозяек турнира со счетом 2:1. Далее были повержены теннисистки из Словакии — 2:0. В финальном поединке белоруски оказались сильнее россиянок — 2:1.

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Белорусские юниорки впервые в истории суверенного государства смогли добиться столь значимого успеха, став обладательницами престижного европейского трофея. До этого белорусская команда пять раз выходила в финальную часть командного чемпионата Европы (в 2011, 2012, 2014, 2015 и 2017 годах).

Лучшим результатом было серебро 2015 года, завоеванное Верой Лапко, Ириной Шиманович и Ариной Соболенко под руководством Эдуарда Дуброва.