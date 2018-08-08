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19:57 (мск), источник: GoTennis.ru

Монреаль. Анжелик Кербер уступила Ализе Корне

Четвёртая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелик Кербер, во втором круге турнира в Монреале потерпела поражение от француженки Ализе Корне, занимающей 34-е место мирового рейтинга, — 4/6, 1/6.

За 1 час 25 минут матча Анжелик реализовала два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Ализе сделала два эйса и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:2 в пользу немки.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Корне сыграет с австралийкой Эшли Барти. ﻿

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