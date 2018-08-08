Монреаль. Анжелик Кербер уступила Ализе Корне
Четвёртая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелик Кербер, во втором круге турнира в Монреале потерпела поражение от француженки Ализе Корне, занимающей 34-е место мирового рейтинга, — 4/6, 1/6.
Четвёртая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелик Кербер, во втором круге турнира в Монреале потерпела поражение от француженки Ализе Корне, занимающей 34-е место мирового рейтинга, — 4/6, 1/6.
За 1 час 25 минут матча Анжелик реализовала два
В третьем раунде соревнований Rogers Cup Корне сыграет с австралийкой Эшли Барти.