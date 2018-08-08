Монреаль. Анжелик Кербер уступила Ализе Корне

За 1 час 25 минут матча Анжелик реализовала два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Ализе сделала два эйса и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:2 в пользу немки.



В третьем раунде соревнований Rogers Cup Корне сыграет с австралийкой Эшли Барти. ﻿