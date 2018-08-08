Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Торонто
10-я ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, во втором круге соревнований Rogers Cup одолел канадца Питера Полански, занимающего 121-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4.
10-я ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, во втором круге соревнований Rogers Cup одолел канадца Питера Полански, занимающего 121-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4.
За 1 час 24 минуты матча Новак сделал семь эйсов и два брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Питер не совершил эйсов или брейков, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу серба.
В третьем раунде турнира в Торонто Джокович сыграет или с австрийцем Домиником Тимом, или с греком Стефаносом Циципасом.