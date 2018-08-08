Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Торонто

За 1 час 24 минуты матча Новак сделал семь эйсов и два брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Питер не совершил эйсов или брейков, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу серба.



В третьем раунде турнира в Торонто Джокович сыграет или с австрийцем Домиником Тимом, или с греком Стефаносом Циципасом. ﻿