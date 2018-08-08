Монреаль. Чань и Макарова прошли в четвертьфинал

За 1 час 5 минут матча Екатерина и Латиша сделали два эйса и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Мию и Макото реализовали один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку.



В четвертьфинале парных соревнований Rogers Cup Макарова и Чань сыграют или с Эжени Бушар и Слоан Стивенс (Канада/США), или победительницами матча Кирстен Флипкенс и Дарьей Гавриловой (Голландия/Австралия) и Кэрсон Брэнстин и Ребекка Марино (Канада). ﻿