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21:27 (мск), источник: GoTennis.ru

Монреаль. Чань и Макарова прошли в четвертьфинал

Россиянка Екатерина Макарова и Латиша Чань с Тайваня во втором круге парного турнира в Монреале одолели японок Мию Като и Макото Ниномию — 6/1, 6/3.

Источник: AP 2018

За 1 час 5 минут матча Екатерина и Латиша сделали два эйса и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Мию и Макото реализовали один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку.

В четвертьфинале парных соревнований Rogers Cup Макарова и Чань сыграют или с Эжени Бушар и Слоан Стивенс (Канада/США), или победительницами матча Кирстен Флипкенс и Дарьей Гавриловой (Голландия/Австралия) и Кэрсон Брэнстин и Ребекка Марино (Канада). ﻿

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