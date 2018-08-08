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21:39 (мск), источник: GoTennis.ru

Rogers Cup. Мария Шарапова победила Дарью Касаткину

22-я ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова, во втором круге турнира в Монреале одолела Дарью Касаткину, занимающую 12-е место мирового рейтинга, — 6/0, 6/2.

Источник: AP 2018

За 1 час 16 минут матча Мария сделала четыре эйса и пять брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Дарья дважды подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Шарапова сыграет с француженкой Каролин Гарсия. ﻿

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