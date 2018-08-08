Rogers Cup. Мария Шарапова победила Дарью Касаткину

За 1 час 16 минут матча Мария сделала четыре эйса и пять брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Дарья дважды подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.



В третьем раунде соревнований Rogers Cup Шарапова сыграет с француженкой Каролин Гарсия. ﻿