Rogers Cup. Мария Шарапова победила Дарью Касаткину
22-я ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова, во втором круге турнира в Монреале одолела Дарью Касаткину, занимающую 12-е место мирового рейтинга, — 6/0, 6/2.
22-я ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова, во втором круге турнира в Монреале одолела Дарью Касаткину, занимающую 12-е место мирового рейтинга, — 6/0, 6/2.
За 1 час 16 минут матча Мария сделала четыре эйса и пять брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Дарья дважды подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.
В третьем раунде соревнований Rogers Cup Шарапова сыграет с француженкой Каролин Гарсия.