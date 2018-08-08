Маша круче Даши. Шарапова разгромила Касаткину в Монреале

Источник: AFP 2018

ДОРОГА ДРУГ К ДРУГУ

А мы ведь ждали эту встречу! Тем более, спортсменки раньше ни разу не пересекались друг с другом. Нет, в жизни виделись, конечно. Но на корте — по крайней мере в официальных матчах — не сходились.

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При этом что Шарапова, что Касаткина не слишком радовали нас в последний месяц.

Мария в первом раунде в Канаде уверенно разобралась с Сесиль Каратанчевой — и этот успех стал для нее первым аж с начала июня! Новость, конечно, из серии: «Шок! Все, кто ел огурцы 200 лет назад, уже умерли!». Фактически, Шарапова все это время просто (не считая поездки на Уимблдон) не играла. И, соответственно, не могла побеждать. И тем не менее… На том же Уимблдоне от нее ждали большего, чем поражение уже на старте от Виталии Дьяченко. Тем более — после четвертьфинала «Ролан Гарроса»! Затем Мария должна была сыграть в Сан-Хосе, но не полетела в Калифорнию, объяснив это «заботой об организме». Чем, кстати, серьезно взволновала болельщиков — никак опять травма? К счастью, нет. Просто Шарапова решила не перегружать себя в преддверии двух крупных турниров (Монреаль, Цинциннати) и следующего за ними US Open.

Касаткина, в отличие от Марии, на Уимблдоне сыграла удачно — впервые в карьере вышла в четвертьфинал. Но следом сбавила обороты. Взяла небольшой перерыв, приехала на Moscow River Cup в Москву, не побоявшись краткосрочного перехода на грунт, где обиднейшим образом вылетела уже во втором раунде (уступив малоизвестной словенке Тамаре Зидансек). После чего продолжила подготовку к летнему американскому харду. Первый круг в Монреале Дарья прошла не без труда, в трех сетах одолев гречанку Марию Заккари (на прошлой неделе сыгравшей финал в Сан-Хосе). И лишь по итогам упорной борьбы сумела вырвать победу, в итоге выйдя на Шарапову.

Так мы получили интригующий матч. Кто лучше? Даша или Маша?

НЕДОЛГИЙ МАТЧ

Мария — лучшая теннисистка России в истории. Дарья — лучшая прямо сейчас. По крайней мере — по рейтингу. Касаткина — 12-я ракетка планеты. Шарапова — 22-я. Все остальные россиянки расположены ниже. Мария предпочитает ударный, силовой теннис. Игру от атаки. И постоянный прессинг. Дарья же любит защищаться, использовать весь свой огромный арсенал ударов, использовать свой игровой интеллект, добиваться ошибок соперниц, много двигаться и за счет этого ставить в тупик даже звездных спортсменок. Отсюда — столько побед над теннисистками топ-10 рейтинга только в этом году! Отсюда — финалы Дубая и Индиан-Уэлса. И, собственно, то самое, лучшее из всех россиянок, место в рейтинге.

Представьте, насколько девушки не похожи друг на друга! А еще между ними — 10 лет разницы в возрасте…

Чьи козыри, в итоге, сработают лучше?

Ответ очевиден — Шараповой. Это становится понятно с первых геймов.

То ли Дарья никак не может втянуться в игру, поймать свой ритм, навязывать свои условия. То ли Мария так мощно и уверенно идет в атаки, что прошибает даже супернадёжную оборону Касаткиной, как пушечное ядро — глиняную стену. За полчаса с начала встречи стартовый сет разыгран — «баранка»!

6:0 — Мария просто уничтожила соперницу!

Давно мы не видели такой уверенной ее игры…

Вторая партия — ненамного упорнее. Нет, Дарья все-таки берет свой первый гейм, чем вызывает аплодисменты трибун (Касаткину тут активно поддерживают). Даже имеет шансы на приемы в виде брейк-пойнтов, один из которых — тройной! Но Шарапова всякий раз прибавляет, явно не планируя затягивать этот матч. Понимает, что в вязкой, упорной борьбе Касаткина почувствует себя уверенней. И ей не стоит дарить лишних шансов. Лучше решить все здесь и сейчас. Так быстро, насколько это можно.

Получается за 75 минут. 6:0, 6:2. Конкретно сейчас, сегодня, на этом вот корте и в этом вот городе Маша была куда сильнее Даши.

ТУРНИР WTA

МОНРЕАЛЬ (КАНАДА)

Категория «Премьер». Открытые корты. Покрытие — хард. Призовой фонд — $2 820 000

Одиночный разряд. Второй круг

Шарапова — Касаткина (12, обе — Россия) — 6:0, 6:2