Маша круче Даши. Шарапова разгромила Касаткину в Монреале
Матч двух лучших теннисисток России во втором раунде турнира в Монреале закончился уверенной победой Марии Шараповой — первую ракетку страны Дарью Касаткину она разгромила со счетом 6:0, 6:2.
Матч двух лучших теннисисток России во втором раунде турнира в Монреале закончился уверенной победой Марии Шараповой — первую ракетку страны Дарью Касаткину она разгромила со счетом 6:0, 6:2.
А мы ведь ждали эту встречу! Тем более, спортсменки раньше ни разу не пересекались друг с другом. Нет, в жизни виделись, конечно. Но на корте — по крайней мере в официальных матчах — не сходились.
При этом что Шарапова, что Касаткина не слишком радовали нас в последний месяц.
Мария в первом раунде в Канаде уверенно разобралась с Сесиль Каратанчевой — и этот успех стал для нее первым аж с начала июня! Новость, конечно, из серии: «Шок! Все, кто ел огурцы 200 лет назад, уже умерли!». Фактически, Шарапова все это время просто (не считая поездки на Уимблдон) не играла. И, соответственно, не могла побеждать. И тем не менее… На том же Уимблдоне от нее ждали большего, чем поражение уже на старте от Виталии Дьяченко. Тем более — после четвертьфинала «Ролан Гарроса»! Затем Мария должна была сыграть в
Касаткина, в отличие от Марии, на Уимблдоне сыграла удачно — впервые в карьере вышла в четвертьфинал. Но следом сбавила обороты. Взяла небольшой перерыв, приехала на Moscow River Cup в Москву, не побоявшись краткосрочного перехода на грунт, где обиднейшим образом вылетела уже во втором раунде (уступив малоизвестной словенке Тамаре Зидансек). После чего продолжила подготовку к летнему американскому харду. Первый круг в Монреале Дарья прошла не без труда, в трех сетах одолев гречанку Марию Заккари (на прошлой неделе сыгравшей финал в Сан-Хосе). И лишь по итогам упорной борьбы сумела вырвать победу, в итоге выйдя на Шарапову.
Так мы получили интригующий матч. Кто лучше? Даша или Маша?
Мария — лучшая теннисистка России в истории. Дарья — лучшая прямо сейчас. По крайней мере — по рейтингу. Касаткина — 12-я ракетка планеты. Шарапова — 22-я. Все остальные россиянки расположены ниже. Мария предпочитает ударный, силовой теннис. Игру от атаки. И постоянный прессинг. Дарья же любит защищаться, использовать весь свой огромный арсенал ударов, использовать свой игровой интеллект, добиваться ошибок соперниц, много двигаться и за счет этого ставить в тупик даже звездных спортсменок. Отсюда — столько побед над теннисистками топ-10 рейтинга только в этом году! Отсюда — финалы Дубая и
Представьте, насколько девушки не похожи друг на друга! А еще между ними — 10 лет разницы в возрасте…
Чьи козыри, в итоге, сработают лучше?
Ответ очевиден — Шараповой. Это становится понятно с первых геймов.
6:0 — Мария просто уничтожила соперницу!
Давно мы не видели такой уверенной ее игры…
Вторая партия — ненамного упорнее. Нет, Дарья
Получается за 75 минут. 6:0, 6:2. Конкретно сейчас, сегодня, на этом вот корте и в этом вот городе Маша была куда сильнее Даши.
Категория «Премьер». Открытые корты. Покрытие — хард. Призовой фонд — $2 820 000
Одиночный разряд. Второй круг
Шарапова — Касаткина (12, обе — Россия) — 6:0, 6:2
Николай Мысин