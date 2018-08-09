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00:21 (мск), источник: GoTennis.ru

Rogers Cup. Слоан Стивенс вышла в 1/8 финала

Третья ракетка мира, американская теннисистка Слоан Стивенс, во втором круге турнира в Монреале одолела канадку Франсуазу Абанду, занимающую 191-е место мирового рейтинга, — 6/0, 6/2.

За 1 час 20 минут матча Слоан сделала шесть эйсов и трижды ошиблась при подаче. Тогда как Франсуаза реализовала один брейк-пойнт, допустив шесть двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Стивенс сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро. ﻿

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