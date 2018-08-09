Rogers Cup. Слоан Стивенс вышла в 1/8 финала

За 1 час 20 минут матча Слоан сделала шесть эйсов и трижды ошиблась при подаче. Тогда как Франсуаза реализовала один брейк-пойнт, допустив шесть двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.



В третьем раунде соревнований Rogers Cup Стивенс сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро. ﻿