Михаил Южный покидает «Мастерс» в Торонто

За 1 час 48 минут матча Михаил сделал пять эйсов и три брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Робин трижды подал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов, доупстив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:4 в пользу Южного.



В третьем раунде турнира в Торонто Хаазе сыграет или с канадцем Денисом Шаповаловым, или с итальянцем Фабио Фоньини. ﻿