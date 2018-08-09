Михаил Южный покидает «Мастерс» в Торонто
104-я ракетка мира, российский теннисист Михаил Южный, во втором круге соревнований Rogers Cup уступил голландцу Робину Хаазе, занимающему 39-е место мирового рейтинга, — 5/7, 2/6.
104-я ракетка мира, российский теннисист Михаил Южный, во втором круге соревнований Rogers Cup уступил голландцу Робину Хаазе, занимающему 39-е место мирового рейтинга, — 5/7, 2/6.
За 1 час 48 минут матча Михаил сделал пять эйсов и три брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Робин трижды подал навылет и реализовал шесть
В третьем раунде турнира в Торонто Хаазе сыграет или с канадцем Денисом Шаповаловым, или с итальянцем Фабио Фоньини.