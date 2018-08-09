Торонто. Карен Хачанов победил 13-ю ракетку мира
38-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов, во втором круге соревнований Rogers Cup одолел испанца Пабло
38-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов, во втором круге соревнований Rogers Cup одолел испанца Пабло
За 1 час 31 минуту матча Карен сделал семь эйсов и два брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Пабло четырежды подал навылет и реализовал один
В третьем раунде турнира в Торонто Хачанов сыграет или с американцем Джоном Иснером, или с французом