Торонто. Карен Хачанов победил 13-ю ракетку мира

За 1 час 31 минуту матча Карен сделал семь эйсов и два брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Пабло четырежды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу испанца.



В третьем раунде турнира в Торонто Хачанов сыграет или с американцем Джоном Иснером, или с французом Пьером-Юге Эрбером. ﻿