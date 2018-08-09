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08:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Надаль и Зверев вышли в третий круг турнира в Торонто

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль во втором круге турнира АТР в Торонто обыграл француза Бенуа Пэра — 6:2, 6:3.

Источник: AP 2018

Также в третий круг вышел Александр Зверев, который победил Брэдли Клана из США — 6:4, 6:4.

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над Домиником Тимом — 6:3, 7:6 (8:6). В следующем раунде он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Торонто (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 5 315 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:2, 6:3.

Александр Зверев (Германия, 2) — Брэдли Клан (США, Q) — 6:4, 6:4.

Стефанос Циципас (Греция) — Доминик Тим (Австрия, 7) — 6:3, 7:6 (8:6).

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