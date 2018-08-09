Надаль и Зверев вышли в третий круг турнира в Торонто
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль во втором круге турнира АТР в Торонто обыграл француза Бенуа Пэра — 6:2, 6:3.
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль во втором круге турнира АТР в Торонто обыграл француза Бенуа Пэра — 6:2, 6:3.
Также в третий круг вышел Александр Зверев, который победил Брэдли Клана из США — 6:4, 6:4.
Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над Домиником Тимом — 6:3, 7:6 (8:6). В следующем раунде он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Торонто (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 5 315 025 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:2, 6:3.
Александр Зверев (Германия, 2) — Брэдли Клан (США, Q) — 6:4, 6:4.
Стефанос Циципас (Греция) — Доминик Тим (Австрия, 7) — 6:3, 7:6 (8:6).