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08:49 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Донской уступил Андерсону на турнире в Торонто

ТАСС, 9 августа. Россиянин Евгений Донской проиграл южноафриканцу Кевину Андерсону в матче второго круга турнира в Торонто. Призовой фонд соревнований составляет $5,3 млн.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (7:0) в пользу Андерсона, посеянного в Торонто под четвертым номером. Донской пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Матч стал шестым в очном противостоянии соперников на соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Все шесть раз победу одерживал южноафриканец.

В третьем круге Андерсон сыграет против представителя Белоруссии Ильи Ивашки.

Турнир продлится до 12 августа.

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