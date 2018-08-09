Российский теннисист Донской уступил Андерсону на турнире в Торонто
ТАСС, 9 августа. Россиянин Евгений Донской проиграл южноафриканцу Кевину Андерсону в матче второго круга турнира в Торонто. Призовой фонд соревнований составляет $5,3 млн.
ТАСС, 9 августа. Россиянин Евгений Донской проиграл южноафриканцу Кевину Андерсону в матче второго круга турнира в Торонто. Призовой фонд соревнований составляет $5,3 млн.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (7:0) в пользу Андерсона, посеянного в Торонто под четвертым номером. Донской пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Матч стал шестым в очном противостоянии соперников на соревнованиях под эгидой Ассоциации
В третьем круге Андерсон сыграет против представителя Белоруссии Ильи Ивашки.
Турнир продлится до 12 августа.