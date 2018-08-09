Российский теннисист Донской уступил Андерсону на турнире в Торонто

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (7:0) в пользу Андерсона, посеянного в Торонто под четвертым номером. Донской пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Матч стал шестым в очном противостоянии соперников на соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Все шесть раз победу одерживал южноафриканец.