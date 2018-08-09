Россиянин Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Торонто

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (9:7) в пользу 22-летнего россиянина. Ранее соперники не встречались на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В третьем круге Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который посеян в Торонто под вторым номером. Россиянин номера посева не имеет. Встреча начнется в 21:00 мск в четверг.