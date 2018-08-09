Шарапова назвала непростой победу над Касаткиной на турнире WTA в Монреале

Матч прошел в среду и завершился со счетом 6:0, 6:2 в пользу Шараповой. «У меня был такой же настрой, как в первом матче турнира, — просто была сосредоточена. Я играла с большим уважением к моей сопернице, она действительно достигла высоких результатов и практически входит в десятку лучших теннисисток мира. Не самый простой матч для второго раунда турнира», — отметила Шарапова.

В следующем раунде Шарапова встретится с француженкой Каролин Гарсией, посеянной на турнире под шестым номером. «Когда мы играли с Гарсией в Штутгарте, мне было тяжело. У меня было много шансов, которые я не использовала, так что с нетерпением жду нашей встречи. Мы играли друг против друга несколько раз и мне всегда нравились эти противостояния», — рассказала россиянка.

«У нас не слишком много секретов друг от друга, я знаю, чего ждать от Гарсии», — заключила Шарапова.