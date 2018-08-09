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10:57 (мск), источник: ТАСС

Шарапова назвала непростой победу над Касаткиной на турнире WTA в Монреале

ТАСС, 9 августа. Россиянка Мария Шарапова назвала непростой победу над соотечественницей Дарьей Касаткиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в канадском Монреале (призовой фонд — $2,82 млн). Слова Шараповой приводит пресс-служба WTA.

Матч прошел в среду и завершился со счетом 6:0, 6:2 в пользу Шараповой. «У меня был такой же настрой, как в первом матче турнира, — просто была сосредоточена. Я играла с большим уважением к моей сопернице, она действительно достигла высоких результатов и практически входит в десятку лучших теннисисток мира. Не самый простой матч для второго раунда турнира», — отметила Шарапова.

В следующем раунде Шарапова встретится с француженкой Каролин Гарсией, посеянной на турнире под шестым номером. «Когда мы играли с Гарсией в Штутгарте, мне было тяжело. У меня было много шансов, которые я не использовала, так что с нетерпением жду нашей встречи. Мы играли друг против друга несколько раз и мне всегда нравились эти противостояния», — рассказала россиянка.

«У нас не слишком много секретов друг от друга, я знаю, чего ждать от Гарсии», — заключила Шарапова.

Турнир в Монреале завершится 12 августа.

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